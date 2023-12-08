США планируют отказаться от бумажных виз

Госдепартамент намерен постепенно отказаться от бумажных виз в случае успешного завершения пилотной программы.

Как передает Day.Az, об этом сообщила на брифинге для иностранных журналистов 28 ноября заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт.

"Я хотела бы подчеркнуть, что мы провели первый небольшой пилотный проект по безбумажной визе, что означает, что процесс получения визы остается прежним, но в паспорт не вклеивается бумажная виза. Это пока только первый пилотный проект, так что это не то, что произойдет в следующем году. На повсеместное внедрение уйдет, вероятно, 18 месяцев, или даже больше", - отметила дипломат.

"В конечном итоге в будущем, как это делают некоторые другие страны, потребуется приложение или что-то в этом роде, что позволит людям демонстрировать свой визовый статус без бумажной визы в паспорте", - пояснила Стаффт. По ее словам, экспериментальная инициатива была недавно проведена в ограниченном масштабе в дипмиссии США в Дублине.

Как подчеркнула заместитель помощника госсекретаря, речь идет о долгосрочной пилотной программе. После ее успешного завершения Госдепартамент планирует отказаться от бумажных виз по нескольким категориям. Стаффт описала процесс поэтапного внедрения, отметив: "Мы уже провели небольшой пилотный проект. Теперь мы распространяем его на другие типы виз". "Мы рассчитываем расширить эту практику на региональном уровне и по всему миру. Но это будет происходить постепенно", - пояснила дипломат. В случае масштабной реализации этой программы, отметила она, будет упрощен процесс продления виз, физические копии документов не нужно будет отправлять по почте в диппредставительства США. При этом процесс подачи заявления на первичное получение визы останется прежним, в том числе и проведение собеседований.

Стаффт рассказала и о другом пилотном проекте, который начинается в декабре и продлится до начала 2024 года. "Людям, которые живут и работают в США по долгосрочной рабочей визе, не придется покидать Соединенные Штаты, чтобы подать заявление на оформление очередной визы или ее продление. Они смогут отправить [необходимые документы] нам сюда, в Вашингтон, продлить, не покидая страны, а [мы] отправим [им визу] обратно в их паспорте", - пояснила дипломат.

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