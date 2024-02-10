Германия переживает кризис промпроизводства

Германия в ближайшие дни утратит статус промышленной сверхдержавы. К этому привели конкуренция со стороны США, энергетический кризис и снижение интереса Китая к немецким товарам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что генеральный директор GEA Group AG, которая занимается поставками производственного оборудования, Стефан Клеберт считает, что Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы. По его мнению, тенденция к снижению наблюдается с 2017 года.

"Честно говоря, особой надежды нет. Я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию", - сказал Клеберт.

До этого представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц заявлял, что в стране на данный момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных соглашений о поставке большего количества боеприпасов для Украины. Он отметил, что согласно текущим потребностям мощности Германии находятся "на пределе возможного".

Также он добавил, что потребности Киева в боеприпасах настолько велики, что у промышленности Германии есть гарантии того, что весь изготовленный товар будет им принят.

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