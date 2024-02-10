https://news.day.az/world/1636264.html Землетрясение на российско-казахстанской границе
Землетрясение на российско-казахстанской границе
На российско-казахстанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,8.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 км.
Подземные толчки ощущались в 160 км к северо-востоку от Усть-Каменогорска в Казахстане и в 32 км к юго-западу от Усть-Кана на территории России.
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