Землетрясение на российско-казахстанской границе

На российско-казахстанской границе произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Евро-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 45 км.

Подземные толчки ощущались в 160 км к северо-востоку от Усть-Каменогорска в Казахстане и в 32 км к юго-западу от Усть-Кана на территории России.

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