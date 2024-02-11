https://news.day.az/world/1636327.html В России сгорел гостичный комплекс - есть пострадавшие
В России сгорел гостичный комплекс - есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате пожара, который произошел в гостиничном комплексе в Тольятти.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
"В результате пожара в Тольятти пострадали два человека", - уточнили в сообщении.
До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.
Число сотрудников МЧС, которые работали на месте происшествия, было увеличено. Огонь локализовали 105 пожарных и 29 единиц техники.
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