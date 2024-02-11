Эта страна отказалась покупать у Катара истребители Mirage за $790 млн

Индонезия отказалась от планов приобрести у Катара 12 истребителей Mirage 2000-5 за $790 млн из-за бюджетных ограничений и намерения властей модернизировать имеющиеся на вооружении самолеты. Об этом сообщил представитель индонезийского Минобороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Закупок истребителей Mirage не будет, - приводит его слова агентство Reuters. - Подобные планы аннулированы <...>, значит контракт не действует".

Как сообщалось ранее, Джакарта заключила в январе 2023 года контракт на покупку у Катара подержанных истребителей французского производства в попытке восполнить пробел в системе противовоздушной обороны. Документ включал также поставку 14 двигателей, трехлетнюю помощь в техобслуживании, получение наземного вспомогательного оборудования и обучение экипажей. Истребители должны были поставить в течение двух лет с момента заключения контракта.

Однако эта "спорная сделка", как отмечает агентство, вызвала протесты индонезийских законодателей, выступивших против приобретения старых самолетов.

В январе Минобороны Индонезии подтвердило закупку еще 18 истребителей Rafale у французского производителя Dassault Aviation, в результате Джакарта получит в общей сложности 42 таких самолета. Предыдущие соглашения о закупке 6 и 18 истребителей Rafale вступили в силу в сентябре 2022 и августе 2023 года соответственно. Договор предполагает в том числе подготовку экипажей, логистическую поддержку нескольких индонезийских авиабаз и создание учебного центра для летчиков с тренажерами.

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