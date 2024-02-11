https://news.day.az/world/1636466.html Новый всплеск столкновений протестующих и полиции во Франции - в ход пошел слезоточивый газ
Новый всплеск столкновений протестующих и полиции во Франции - в ход пошел слезоточивый газ
Французская полиция применила слезоточивый газ на манифестации в департаменте Тарн на юге страны против строительства трассы А69 между городами Тулуза и Кастр.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, около сотни протестующих устроили палаточный лагерь и перекрыли движение на одной из железнодорожных линий. Для разгона демонстрантов жандармы применили слезоточивый газ. Отмечается, что между участниками акции протеста и сотрудниками правоохранительных органов происходят столкновения.
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