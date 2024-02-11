Красочные фото извержения вулкана в Исландии

В сети появились красочные фотографии извержения вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии.

Как передает Day.Az, извержение произошло утром в четверг. Местные службы сообщают, что длина расщелины превысила три километра.

За прошедшие два года это уже шестое извержение вулкана в Исландии. Гриндавик расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны. Население города - 4000 человек, которые занимаются преимущественно рыбной ловлей. До марта 2021 года на полуострове не было извержений в течение восьми столетий.

Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе.

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