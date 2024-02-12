BC Турции провели успешную антитеррористическую операцию

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов PKK/YPG.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации, опубликованной Министерством национальной обороны Турции в социальной сети Х.

"На севере Сирии продолжаются операции против террористов PKK/YPG, у которых нет другой цели, кроме как нарушить мир и безопасность жителей региона.

Вооруженные силы Турции нейтрализовали четырех террористов PKK/YPG, которые готовились к нападению в районе проведения операции "Щит Евфрата", - говорится в сообщении ведомства.

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