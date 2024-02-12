Польша выдвинула идею создания оборонного союза в рамках ЕС

Варшава выступает за создание в рамках ЕС оборонного союза в рамках ЕС заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника (Германия, Франция, Польша).

"Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз", - сказал он.

Сикорский также отметил, что взаимодействие внутри НАТО не должно выглядеть как контракт с частным охранным предприятием.

По словам Сикорского, об этом он хотел бы напомнить Дональду Трампу, в случае его избрания на пост американского президента.

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