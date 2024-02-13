В метро Нью-Йорка произошла стрельба

В результате стрельбы в поезде метро в Нью-Йорке погиб один подросток. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, пять человек от 12 до 17 лет получили ранения. Причина начала стрельбы неизвестна. Инцидент произошел примерно в 01:40 по бакинскому времени в районе Бронкс. Очевидцы сообщили, что слышали более 10 выстрелов.

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