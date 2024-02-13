В Анкаре надеются, что Путин посетит Турцию после выборов

В Турции надеются на визит российского президента Владимира Путина сразу после выборов в обеих странах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом источник в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил российским СМИ.

Источник в администрации турецкого президента уточнил, что визит готовится, но конкретных сроков нет.

Отмечается, что выборы российского президента состоятся 17 марта, а выборы в органы местного самоуправления в Турции пройдут 31 марта.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена.

Представитель Кремля отметил, что визит обговорен сторонами.

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