Пожар на заводе МиГ в России

В Москве, РФ, загорелся завод МиГ на Ленинградском проспекте, огонь распространился по площади 70 кв. м.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, возгорание произошло на втором и третьем этажах здания, в данный момент проводится эвакуация.

Предположительно, пожар начался в реконструируемой части цеха, пристроенного к действующему корпусу завода. Причины возгорания неизвестны. Как указывает канал, существует риск переброски огня на другие здания завода.

МиГ - российская самолетостроительная компания, предприятие полного цикла, объединяющее в себе все аспекты конструирования, изготовления, реализации, обслуживания и ремонта самолетов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!