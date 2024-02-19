США работают над программой по обнаружению гиперзвуковых ракет из космоса

Американская компания EpiSci разработает программу, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты в полете с помощью спутников. Об этом сообщило издание Space News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, контракт компании с Агентством космического развития США оценивается в $1,6 млн, он рассчитан на два года. Space News отмечает, что алгоритмы программы будут основываться на работе искусственного интеллекта. Предполагается, что постепенно программа будет опираться на данные со 100 спутников.

Согласно информации издания, EpiSci специализируется на искусственном интеллекте для автономных дронов и "повышении эффективности боевых пилотов". Указывается, что некоторые из этих инструментов "позволяют пилотам быстрее реагировать на угрозы" и "объединяться с беспилотными самолетами". Ожидается, что испытания программы отслеживания гиперзвуковых ракет EpiSci проведет с использованием симуляторов ракетных атак корпорации Raytheon.

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