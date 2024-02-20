Польские фермеры требуют от властей страны полностью отказаться от "Зеленого курса" ЕС

Польские аграрии требуют от правительства страны полного отказа от реализации стратегии ЕС "Зеленый курс" по достижению нулевых углеродных выбросов. Об этом заявил лидер союза профсоюзов фермеров и сельхозорганизаций Славомир Издебский, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем, чтобы правительство [Польши] направило в Еврокомиссию заявление о том, что Польша полностью выходит из [программы ЕС под названием] "Зеленый курс", - сообщил активист агентству PAP. Он отметил, что, несмотря на недавнюю встречу главы Минсельхоза Чеслава Секерского с фермерами, правительство пока не вело с ними конкретных переговоров по урегулированию ситуации. Издебский подчеркнул, что польские аграрии настаивают на запрете бесконтрольного ввоза сельхозпродукции с Украины. Власти Польши, согласно требованиям фермеров, также должны отказаться от продвижения инициативы о запрете на разведение пушных животных. В январе представители правящей коалиции объявили о подготовке законопроекта о запрете в Польше меховых ферм.

Накануне польский министр сельского хозяйства в обращении к протестующим фермерам объявил, что власти страны будут требовать дальнейших уступок от Еврокомиссии по выполнению ''Зеленого курса". В частности, Варшава будет настаивать на отмене Брюсселем требования сохранять необработанными 4% пахотных земель.

9 февраля в 260 местах Польши одновременно начались протесты фермеров. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей к 2050 году достижение нулевых углеродных выбросов. Протест фермеров проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Польши. 13 февраля профсоюз "Солидарность" заявил, что 20 февраля фермеры в ходе всеобщей акции протеста заблокируют все погранпереходы с Украиной. 27 февраля аграрии из Польши организуют "марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.

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