Прагу тоже наводнили тракторы и комбайны

Ранним утром во вторник по мостовой чешской столицы заскрипели огромные колеса первых тракторов и комбайнов, на которых в Прагу въехали недовольные фермеры. Аналогичные протесты ранее наблюдались и в других европейских городах.

Чуть позже на автомагистрали, проходящей рядом со зданием Министерства сельского хозяйства Чехии, выстроилась целая вереница сельскохозяйственной техники. Так "работники полей" выразили протест против обилия государственных бюрократических процедур, роста налогов и экологической программы Евросоюза Green Deal ("Зеленый курс").

Как сообщает Day.Az, фермеры въехали с транспарантами "Знаешь, как выглядит корова?", "В отставку!", "Сделайте что-нибудь для людей!". По приблизительным подсчетам, уже утром перед штаб-квартирой Минсельхоза собралось около тысячи тракторов и комбайнов, и они все еще прибывают.

В первую очередь, недовольство фермеров вызывает "Зеленый курс", который ставит работников в весьма невыгодное положение. Во вторую - разрабатываемый в настоящее время договор о беспошлинном товарообмене между Евросоюзом и государствами Южной Америки. Когда соглашение будет подписано, в Европу оттуда увеличится приток товаров и усилится конкуренция.

Крупные отраслевые организации аграриев - Аграрная палата, Сельскохозяйственный союз и Ассоциация частных земледельцев, - однако, сегодняшнюю демонстрацию не поддержали.

Министр сельского хозяйства еще накануне заявил, что "хорошо понимает проблемы фермеров, непосредственно обрабатывающих поля, выращивающих птицу и скот, и многие их требования разделяет". Одновременно у него вызывают вопросы вдохновители протеста, то есть личности организаторов.

"Давайте детальнее рассмотрим организаторов! Это вовсе не земледельцы. Это представители тех, кто также организовывал демонстрации против прививок от ковида", - сказал в интервью чешскому ТВ министр сельского хозяйства Марек Выборный, который утром уже успел пообщаться как с протестующими, так и с прессой.

"Я получил письмо, адресованное земледельцами премьер-министру и мне как министру сельского хозяйства. Его передал мне Ян Велеба, экс-глава Аграрной палаты. На это письмо, как и на любую другую корреспонденцию, я отвечу. Надеюсь, мы найдем в письме какой-то конкретный адрес, хотя оно и подписано просто анонимно: Земледельцы", - сказал министр.

У фермеров есть понимание, что "Зеленый курс" невозможно отменить, но им необходимы послабления. К примеру, многим чехам трудно представить, что 80-летняя бабушка с окраины города будет ходить в центр в магазин пешком только потому, что не может воспользоваться своим автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

"Следует также заметить, что изначально "Зеленый курс" был разработан чрезмерно амбициозно, и этот план способен сделать неконкурентоспособной не только Чехию, но всю Европу", - частично согласился с требованием митингующих министр Марек Выборный.

А пока протесты набирают обороты.

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