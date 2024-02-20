https://news.day.az/world/1638962.html Хуситы атаковали город Эйлат на юге Израиля
Хуситы атаковали город Эйлат на юге Израиля
Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало беспилотниками город Эйлат, расположенный на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Военно-воздушные силы Йемена <...> провели операцию, в ходе которой был нанесен удар беспилотниками по чувствительным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - написал представитель движения на своей странице в X.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре