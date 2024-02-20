Хуситы атаковали город Эйлат на юге Израиля

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало беспилотниками город Эйлат, расположенный на юге Израиля. Об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военно-воздушные силы Йемена <...> провели операцию, в ходе которой был нанесен удар беспилотниками по чувствительным объектам израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ТАСС) на юге оккупированной Палестины", - написал представитель движения на своей странице в X.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!