Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по израильскому судну MSC Silver в Аденском заливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.

"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", - написал представитель движения на своей странице в X (ранее Twitter)

Ранее хуситы атаковали израильский город Эйлат.

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