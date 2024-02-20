https://news.day.az/world/1638966.html Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну
Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну
Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по израильскому судну MSC Silver в Аденском заливе.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении военного представителя движения Яхьи Сариа.
"Военно-морские силы Йемена провели операцию против израильского судна MSC Silver в Аденском заливе с применением ряда противокорабельных ракет", - написал представитель движения на своей странице в X (ранее Twitter)
Ранее хуситы атаковали израильский город Эйлат.
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