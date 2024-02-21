Тестовый запуск баллистической ракеты с британской подлодки не удался

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II D5 с британской стратегической подводной лодки HMS Vanguard, проведенный 30 января, окончился неудачей, сообщило издание The Sun, приводя данные, впервые предоставленные министерством обороны Соединенного Королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ракета после старта с подлодки из подводного положения у берегов Флориды упала в Атлантический океан в непосредственной близости от субмарины.

Подробности происшествия британское министерство обороны не разглашает по соображениям национальной безопасности. Указывается, что подлодка не пострадала. 58-тонная ракета Trident II D5 стартовала из пусковой шахты с помощью сжатого газа, но двигатели ее первой ступени после выхода на поверхность не заработали, и она упала в океан.

В заявлении, переданном в газету The Sun, министерство обороны отметило: "Испытание подтвердило эффективность британских средств ядерного сдерживания, в которых мы абсолютно уверены. Во время теста произошла аномалия".

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