Персонал Эйфелевой башни пригрозил мэрии Парижа забастовками во время ОИ-2024

Персонал Эйфелевой башни не исключает возможности проведения забастовок во время Олимпиады-2024 в Париже, если его требования не будут удовлетворены. Об этом сообщил представитель профсоюза Стефан Дьё., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

"Если мэрия как собственник башни будет навязывать нам неприемлемые условия, то мы продемонстрируем наше несогласие в июле во время Олимпиады", - приводит газета Le Parisien его слова.

Забастовка сотрудников башни продолжается третий день. Бастующие "осуждают стратегию управления [Эйфелевой] башней". По их мнению, нынешняя экономическая модель основана на заниженных оценках стоимости необходимого ремонта и завышенных ожиданиях от будущих доходов".

В прошлый раз Эйфелева башня была закрыта из-за забастовки персонала 27 декабря 2023 года в 100-ю годовщину смерти ее создателя.

Один из главных символов Парижа - Эйфелева башня - была возведена на Марсовом поле ко Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Гюстава Эйфеля. После установки новой антенны на вершине башни в 2022 году ее общая высота составляет 330 м. Эйфелева башня является одной из самых узнаваемых достопримечательностей французской столицы. В 2023 году ее посетили более 6,3 млн человек.

Эйфель родился 15 декабря 1832 года в Дижоне, умер 27 декабря 1923 года в Париже. Он был создателем многочисленных мостов, вокзалов, виадуков и маяков. К числу его наиболее известных творений также относятся вращающийся купол обсерватории в Ницце и проектирование каркаса Статуи Свободы в Нью-Йорке.

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