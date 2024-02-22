Орбан раскрыл, какую цену заплатит ЕС, поддерживая Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины имеет огромную политическую цену для ЕС на фоне протестов фермеров в Европе и снижения уверенности на Западе в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте. Об этом пишет газета Magyar Nemzet со ссылкой на выступление главы венгерского кабмина на заседании партии "Фидес", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Премьер-министр, как и раньше, подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе... (По его словам. - прим. ред.) война не закончится, Европа становится все более обремененной, потому что финансовая поддержка Украины уменьшится из-за споров вокруг президентских выборов в Америке. Поддержка украинцев имеет огромную политическую цену. Фермеры бунтуют по всей Европе, и постепенно никто не верит в победу украинцев", - говорится в сообщении издания.

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