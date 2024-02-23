Южная Корея и США провели учения ВВС

ВВС Республики Корея и США провели совместные учения над южнокорейской территорией с привлечением истребителей F-35A.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Указывается, что американские самолеты прибыли из Японии в среду на базу ВВС США Осан в Пхёнтхэке. На вооружении американского воинского контингента в Южной Корее нет истребителей F-35А, отмечает агентство. С южнокорейской стороны приняли участие F-35А, KF-16, F-15K и другие образцы авиатехники. Стороны отрабатывали оборонительные действия по перехвату авиации и крылатых ракет условного противника.

14 февраля КНДР провела успешные испытания противокорабельных ракет нового типа "Падасури-6" ("Орлан-6"). 30 января народная республика провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2" ("Стрела-2"). 28 января Пхеньян испытал новые крылатые ракеты подводных лодок "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела-3-31"). Как предположили южнокорейские СМИ, число 31 в названии "Пульхвасаль-3-31" означает возможность установки тактической ядерной боевой части "Хвасан-31" ("Вулкан-31").

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