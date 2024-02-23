Франция обещает Армении больше оружия

Франция поставит Армении ракеты для систем противовоздушной обороны, если страна будет нуждаться в этом. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на совместном брифинге со своим армянским коллегой Суреном Папикяном, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"О ПВО... скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если... Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение", - сказал он.

По словам главы ВС Франции, у сотрудничества вооруженных сил двух стран далеко идущие планы.

23 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню впервые прибыл с визитом в Армению. Торжественная церемония встречи главы военного ведомства состоялась в административном комплексе министерства обороны Армении с участием почетного караула и военного оркестра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!