Фермеры в Молдове заблокировали крупнейший КПП на границе с Румынией

Протестующие в Молдове фермеры повторно заблокировали сельхозтехникой дорогу к КПП "Леушены" на молдавско-румынской границе. Об этом сообщила пресс-служба пограничной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Дорога к КПП "Леушены" заблокирована в ходе акции протеста фермеров", - говорится в сообщении Telegram-канала полиции.

Пересекающих границу людей перенаправляют на другие пункты пропуска. Накануне аграрии на пять часов заблокировали тракторами одну из главных международных трасс у города Леушены, чтобы обратить внимание правительства на свои проблемы. Полиция не вмешивалась в их действия.

Протестующие заявляют, что находятся на грани банкротства, и требуют от правительства увеличения финансовой помощи. Протесты сельхозпроизводителей начались в Молдове летом 2022 года, когда фермеры пригнали сотни тракторов к зданию правительства. Они потребовали от властей ввести запрет на ввоз в страну зерновых с Украины по примеру стран Восточной Европы. Протестующие отмечают, что их финансовое положение подорвала засуха, а также падение цен на сельхозпродукцию с одновременным увеличением затрат на производство.

Ранее правительство Молдовы попыталось ввести ограничения на украинское зерно, однако отказалось от этого после угрозы со стороны Киева запретить экспорт из Молдовы в качестве ответной меры. В этой ситуации власти страны заявляют о разработке программ поддержки, но протестующие обвиняют руководство в бездействии.

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