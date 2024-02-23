Пашинян испытывает терпение России

Автор: Байрам Эльшадов

Отношения Армении и России в последние месяцы демонстрируют очень странную динамику. С одной стороны, Ереван продолжает оставаться зависимым от Москвы в ряде сфер, включая экономическую. С другой стороны, армянское правительство позволяет себе весьма несдержанную, а зачастую и агрессивную риторику в отношении России. И несмотря на это реакция Кремля на враждебные действия руководства Армении является весьма сдержанной. Но как долго сможет Пашинян выходить сухим из воды? И как долго в Москве будут терпеть недипломатичные выходки армянского премьера?

Ярким примером, иллюстрирующим откровенно враждебную политику Армении в отношении России является последнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В своем интервью France 24 он сделал ряд провокационных заявлений. К примеру, армянский премьер сказал, что участие страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено.

Необходимо отметить, что Ереван демонстративно игнорировал все заседания ОДКБ, как и учения в последнее время. Ключевой причиной разногласий является то, что Ереван ожидал помощи от блока во время боевых действий в Карабахе. После того как в ОДКБ решили, что самым правильным будет не нарушать международное право и не вмешиваться. После этого Армения посчитала, что ее предали.

И это не единственное антироссийское заявление армянского премьера. В беседе с журналистом France 24 Пашинян фактически обвинил Москву в попытке организации переворота в Армении, подчеркнув что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть правительство". Он добавил, что "пропаганда", направленная против него из Москвы, не ослабевает.

Также он обвинил Россию в "похищение российскими войсками в Армении российского дезертира Дмитрия Сетракова". "Мы не можем мириться с незаконной деятельностью на нашей территории", - заявил Пашинян.

И самое интересное то, что армянский премьер пригрозил Москве "последствиями", если требования Еревана останутся без ответа.

Но откровенно деструктивную политику в отношении Москвы проводит не только Ереван. Внутри России вредят долгосрочным стратегическим интересам страны различные представители "экспертного сообщества" и медийные личности, которые находятся или под серьезным влиянием армянских пропагандистов, либо прямо контролируются ими. Эти круги распространяют нарративы, которые не продвигают интересы российского общества и государства. Получается ситуация, в которой в России имеется группа людей, которая имеет открытый конфликт интересов.

К слову, это должно быть большим сигналом для западных стран, которые пытаются сблизиться с Арменией. Ведь если Армения так поступает с Россией, страной которая многие годы держала Ереван на "аппарате жизнеобеспечения", то что помешает этой стране поступить также по отношению к будущим союзникам? А учитывая то, что в армянском обществе любят навешивать клеймо "предателя" на всех, включая бывших союзников, то готовы ли в Европе взять на себя такое бремя?

В любом случае, весьма терпеливый и выжидательный подход России является довольно интересным событием. Как и откровенные угрозы со стороны Еревана. И такое поведение Армения позволяет себе не имея каких-либо рычагов в отношении России. Логика подсказывает, что такое отношение к себе в России не будут терпеть бесконечно. Ведь у всего есть предел.

Отношение Армении к России является одним из главных трендов национального стиля внешней политики. В своей истории армяне умудрились испортить отношения с большим количеством своих соседей. И судя по всему следующей страной, которая станет для Армении враждебной будет Россия.