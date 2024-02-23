Кадры поражения А-50 ВКС России

В районе хутора Трудовая Армения Каневского района Краснодарского края упал российский самолет дальнего радиолокационного слежения и управления А-50, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

По данным украинских СМИ, самолет был сбит силами украинской ПВО в районе Азовского моря, степень повреждения самолета пока неизвестна.

Представляем вниманию читателей видеокадры с места падения самолета:

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