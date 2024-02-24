Огромное нефтяное пятно появилось в Красном море после атаки хуситов

Нефтяное пятно образовалось в Красном море после атаки мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в Йемене на британский сухогруз Rubymar. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"18 февраля <...> хуситы атаковали сухогруз Rubymar <...>. Неспровоцированная и безрассудная атака <...> хуситов нанесла кораблю значительный ущерб, в результате чего образовалось 18-мильное (около 29 км - прим. ТАСС) нефтяное пятно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Как отмечается, сухогруз перевозил более 41 тыс. тонн удобрений, поэтому атака на него может привести к экологической катастрофе. "Хуситы продолжают демонстрировать игнорирование региональных последствий своих неизбирательных нападений", - указывает командование.

Ранее сообщалось, что йеменские мятежнику-хуситы также атаковали британский сухогруз Rubymar, который следовал под флагом Белиза из ОАЭ в Болгарию. В результате обстрела судно получило серьезные повреждения, экипаж был эвакуирован и доставлен в ближайший порт. По сообщению телеканала Sky News Arabia, судно уже могло затонуть.

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