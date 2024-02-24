Разгневанные фермеры прорвались в выставочный зал и ищут Макрона

На парижской сельскохозяйственной выставке разгневанные фермеры прорвались в выставочный зал и ищут Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, в это время французский президент должен был провести встречу с ассоциацией профсоюзов фермеров.

Между охраной и протестующими начались потасовки. Протестующие освистали президента, выкрикивая "Макрона, в отставку" и закидали охрану яйцами.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Эмманюэль Макрон отменил открытые дебаты с представителями фермерских профсоюзов на Международном сельскохозяйственном салоне. В распространенном сообщении было отмечено, что главное управление внутренней безопасности (внутренняя разведка) Франции опасается возможных провокаций со стороны фермеров во время поездки президента на агровыставку.

Представляем вниманию читателей видеокадры с места событий:

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