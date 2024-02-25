Индия намерена увеличить объем оборонного производства и экспорта в три раза

Власти Индии рассчитывают, что в течение ближайших пяти лет общий объем производства военно-промышленного комплекса страны и оборонный экспорт вырастут в три раза. Об этом заявил министр обороны республики Раджнатх Сингх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В 2022-2023 финансовом году (отсчитывается с 1 апреля) объем производства ВПК Индии впервые в истории страны составил более $12 млрд. По словам Сингха, Индия намерена и дальше наращивать производство и экспорт.

"Раньше Индия была страной - импортером вооружений, но сегодня при премьер-министре Нарендре Моди мы вышли из нашей зоны комфорта и поднялись в топ-25 стран - экспортеров оружия. Семь-восемь лет назад оборонный экспорт был меньше $120 млн в год, а сегодня он достиг $2 млрд. К 2028-2029 финансовому году общий годовой объем выпуска оборонной отрасли достигнет $36 млрд, а оборонный экспорт - $6 млрд", - цитирует пресс-служба Минобороны выступление министра на медиафоруме в Дели.

Глава ведомства напомнил, что бюджет на следующий финансовый год предполагает увеличение расходов до $74,8 млрд в сравнении с $71,5 млрд годом ранее. Министерство обороны получило самую большую долю в бюджете, подчеркнул он.

Сингх также призвал молодых специалистов создавать новые компании с оборонным профилем, подчеркнув, что через 20-25 лет они будут определять "новое измерение имиджа Индии на глобальной арене". Среди приоритетных направлений такой работы он назвал искусственный интеллект, квантовые компьютеры, "умные комплексы вооружений", средства ведения кибервойны, космические оборонные системы.

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