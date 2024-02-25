Израиль намерен наращивать удары по "Хезболлах"

Израиль будет наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению "Хезболлах" в Ливане вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения штаба Северного командования Армии обороны Израиля.

"Мы планируем увеличить огневую мощь против движения "Хезболлах", которое не может найти замену командирам, которых мы устраняем. Если в секторе Газа будет достигнута временная пауза [в боевых действиях], мы отдельно усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вытеснения "Хезболлах" [от границы] и возвращения израильских граждан [на севере Израиля] в свои дома", - заявил Галант. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.

"Если кто-то здесь (у северных границ Израиля - прим. ТАСС) думает, что, когда мы достигнем соглашения [с ХАМАС] об освобождении заложников и временно прекратим огонь [в секторе Газа], это облегчит ситуацию здесь [для "Хезболлах"], они ошибаются. Мы продолжим огонь и будем делать это независимо от ситуации на юге [в секторе Газа], пока не достигнем наших целей. Цель проста - оттеснить "Хезболлах" туда, где это движение должно быть, либо посредством [дипломатического] соглашения, либо силой", - отметил Галант.

Израильская армейская пресс-служба отмечает, что "военная активность "Хезболлах" к югу от реки Литани в Ливане, включая использование и хранение вооружений, является прямым нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН".

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