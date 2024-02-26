Кремль потребует ответ у Армении

В Кремле намерены до конца прояснить позицию Еревана по вопросу участия в Организации Договора о коллективной безопасности, поскольку устав этой организации не предусматривает такой статус, как "замороженное членство", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На вопрос журналистов, появилась ли ясность в вопросе дальнейшего участия Армении в деятельности ОДКБ после заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о замораживании членства в этой организации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил: "Нет, пока не появилась. Здесь у нас достаточно частые контакты с нашими армянскими партнерами, и, конечно же, мы будем это прояснять".

"Потому что если исходить из соответствующих документов, такого режима ("замороженного членства" - прим.) де-юре просто не существует в плане ОДКБ. Будем общаться, будем выяснять", - добавил Песков.

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