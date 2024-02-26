Минкоммерции Китая пригрозило Лондону

Китайские власти советуют британскому руководству отказаться от применения антироссийских санкций в отношении компаний КНР ради сохранения торгово-экономических отношений между двумя странами. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы настоятельно призываем британскую сторону немедленно исправить допущенную ошибку, безоговорочно прекратить внесение китайских предприятий в санкционные списки ради сохранения общей ситуации в китайско-британских торгово-экономических отношениях", - подчеркивается в распространенном заявлении.

В нем отмечается, что односторонние действия Лондона негативно отразятся на отношениях между двумя государствами. "Китай будет решительно защищать законные права и интересы своих компаний", - уточнило Минкоммерции.

22 февраля Великобритания расширила на 50 позиций список антироссийских санкций. Новые британские рестриктивные меры введены и в отношении трех китайских компаний - Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставщики электронных компонентов), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производителей двигателей для беспилотников). Их Лондон подозревает в экспорте высокотехнологичных компонентов в Россию, которые используются для нужд СВО.

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