Европейцев призвали научиться жить без американского друга

Европейцы должны научиться жить в условиях без "американского друга", поскольку он может стать "недоступен" в случае победы на выборах президента США бывшего американского лидера Дональда Трампа. К этому призвал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете El Diario, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, если Трамп вновь займет пост главы Белого дома, то мировой политический сценарий изменится.

"У нас уже есть проблема с Трампом. Он не победил, но уже блокирует помощь Украине, где может. Мы, европейцы, должны научиться жить в мире, где американский друг может быть недоступен", - сказал дипломат.

Он добавил, что жителям европейского объединения не хватает восприятия сурового и жестокого мира, где конфликты все чаще решаются "силой, демографическим давлением и политической нестабильностью".

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