https://news.day.az/world/1640474.html Стал известен новый министр экономики Армении
Стал известен новый министр экономики Армении
Зампред партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", депутат Геворг Папоян станет новым министром экономики республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе брифинга.
"Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики", - отметил он, подчеркнув, что будет не пророссийским и не прозападным, а проармянским министром.
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