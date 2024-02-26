Стал известен новый министр экономики Армении

Зампред партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", депутат Геворг Папоян станет новым министром экономики республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе брифинга.

"Политическая команда решила, что я продолжу свою государственную службу на посту министра экономики", - отметил он, подчеркнув, что будет не пророссийским и не прозападным, а проармянским министром.

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