Умер Джейкоб Ротшильд

Британский финансист Джейкоб Ротшильд, который был важной фигурой в банковской династии, умер в возрасте 87 лет. Как передает Day.Az, об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на его семью.

Он был главой лондонской ветви Ротшильдов c 1990 года.

"Наш отец Джейкоб сыграл выдающуюся роль в жизни многих людей - великолепно образованный финансист, поборник искусства и культуры, преданный государственный служащий, страстный сторонник благотворительности в Израиле и еврейской культуры, ярый защитник окружающей среды и всеми любимый друг, отец и дедушка", - говорится в заявлении его семьи.

Джейкоб Ротшильд будет похоронен в соответствии с еврейским обычаем на небольшой семейной церемонии, ему установят мемориал.

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