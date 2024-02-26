Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала объекты исламистской группировки "Хезболла" в долине Бекка на территории Ливана в ответ на уничтожение израильского беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам, используемым системой воздушной обороны "Хезболлы" в долине Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении.

Израильская армия подчеркнула, что продолжит миссию по защите Израиля от угрозы "Хезболлы", в том числе в рамках воздушных операций над Ливаном.

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