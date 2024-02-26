Мирзоян примет участие в Дипломатическом форуме в Анталье

1-3 марта в Анталье пройдет III Дипломатический форум.

Как сообщает Day.Az, в форуме примут участие представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, заместитель министра энергетики Кямал Аббасов, заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов, депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев.

В форуме также примет участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. С этой целью 1 марта ожидается его визит в Турцию.

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