Трамп подал апелляцию на решение суда о выплате многомиллионного штрафа

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа подали апелляцию на вердикт суда по делу о мошенничестве, согласно которому Трамп обязан выплатить $454 млн штрафа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Associated Press (AP),

"Юристы бывшего президента в понедельник направили просьбу в апелляционный суд отменить вердикт судьи Артура Энгорона по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс", - информирует AP.

Защита Трампа просит, в частности, определить, допустил ли Энгорон фактическую или юридическую ошибку при вынесении постановления, а также злоупотребил ли он полномочиями.

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