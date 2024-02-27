Иран потребовал глобального отказа от ядерного оружия

Иран требует уничтожения запасов ядерного оружия во всем мире в связи с тем, что оно несет максимальную угрозу для человечества. С таким заявлением выступил глава иранского министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках Конференции по разоружению в рамках сегмента высокого уровня, передает Day.Az со ссылкой на сообщает ТАСС.

"Иран требует уничтожения всего ядерного оружия", - заявил министр.

По его мнению, полноценная ликвидация ядерного вооружения является единственным эффективным способом пресечь повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки.

Абдоллахиан подчеркнул, что Иран твердо убежден в том, что целостность и действенность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) зависят от полного выполнения всех содержащихся в нем обязательств. Глава ведомства также пожаловался, что "коллективные усилия по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, остаются безрезультатными по вине Соединенных Штатов и их партнеров.

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