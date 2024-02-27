Израиль наносит интенсивные удары по городам сектора Газа

Армия обороны Израиля ведет интенсивный авиаобстрел нескольких городов в секторе Газа, в том числе расположенных на границе с Египтом Рафаха. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, израильская авиация наносит интенсивные бомбовые удары по городу Газе, Дейр-эль-Балаху, Рафаху и Хан-Юнису. Tasnim отмечает, что наиболее сильной бомбардировке ВВС Израиля подвергся район Аль-Дардж, расположенный на севере города Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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