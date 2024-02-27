ЕС планирует нарастить оборонно-промышленное производство

Евросоюз (ЕС) планирует нарастить к 2035 году оборонно-промышленное производство для того, чтобы иметь возможность обеспечивать около половины своих закупок. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Геополитические события указывают на необходимость для Европы взять на себя повышенную ответственность за свою безопасность и подготовиться к противодействию всему спектру угроз, с которыми она сталкивается", - говорится в нем. "ЕС должен и обязан продолжать становиться более сильным в сфере безопасности и обороны, тем самым увеличивать способность защитить не только собственных граждан, но и международную безопасность".

Оборонная стратегия блока будет основываться на четырех основных пунктах: минимальные закупки оборонной продукции у стран, не входящих в Евросоюз; механизмы немедленного наращивания поставок из третьих в случае нехватки; расширение доступа промышленности к финансированию и программам ЕС и создание новых партнерств в этой области; определение главных проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

Как отмечает агентство, украинский кризис показал ограниченность промышленности ЕС и ее зависимость от других стран в области ключевых поставок и оборонного потенциала.

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