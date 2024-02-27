Спикер Джонсон поделился итогами общения с Байденом

Тема безопасности американской границы с Мексикой, через которую ежедневно пытаются проникнуть в страну сотни и тысячи нелегальных мигрантов, остается на первом месте. Об этом заявил спикер палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я открыто заявил президенту и всем присутствовавшим, что палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты. Мы своевременно разберемся с этим", - заявил Джонсон по итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Он отметил, что в первую очередь должна быть защищена граница США, а все остальные угрозы безопасности для американцев должны быть профинансированы в последнюю очередь.

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