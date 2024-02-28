В МИД РФ прокомментировали заявления o выводе российских пограничников из армянского аэропорта

Россия рассматривает заявления касательно вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц как очередной пример недружественного поведения Армении.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения Еревана. Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет. Мы понимаем, история со Звартноцем проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова. Могу вас заверить, что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось: мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств", - сказала она.

Отметим, что ранее председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване.

"Я не участвовал в обсуждении вопроса о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, но я думаю, что было бы правильно, если бы они ушли оттуда", - сказал спикер парламента журналистам.

Симонян выразил сомнение, что российские пограничники будут защищать границы Армении в случае необходимости.

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