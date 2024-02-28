Церемония вступления Швеции в НАТО перенесена

Церемония вступления Швеции в НАТО откладывается на неизвестный срок. Об этом этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что мероприятие состоится не раньше следующей недели, поскольку избранному президенту Венгрии Тамашу Шуйоку еще предстоит вступить в должность.

По данным Bloomberg, изначально церемония вступления Швеции в Североатлантический альянс была запланирована на 1 марта, однако дата была предварительная.

26 февраля парламент Венгрии избрал председателя Конституционного суда Шуйока президентом страны на пять лет.

В тот же день парламент страны на первом заседании весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. В ходе итогового голосования 188 депутатов поддержали это решение, шестеро были против, четыре депутата воздержались от голосования.

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