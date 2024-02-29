Вашингтон и Сеул скоро начнут важные переговоры

Республика Корея и США в ближайшем будущем планируют начать переговоры о заключении нового соглашения о распределении расходов на содержание американского военного контингента на юге Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В январе агентство со ссылкой на источники сообщало, что стороны могут начать переговоры значительно раньше в том числе из-за допущения, что Дональд Трамп может снова одержать победу на президентских выборах в США. Тот во время пребывания на посту требовал от американских союзников увеличения доли в расходах на совместную оборону.

"Обычно требуется более года, чтобы закончить переговоры, поэтому естественно, что двигаться надо начинать в этом году. Скоро США и Южная Корея начнут разговор об этом. Южная Корея и США обсудят вопрос распределения расходов на оборону в ближайшем будущем", - сказал южнокорейский дипломат.

28 февраля в Вашингтоне состоялись переговоры министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёля и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны договорились "строго реагировать на провокации" со стороны КНДР. "Мы продолжаем вместе поддерживать Украину, мы вместе осуждаем нападения хуситов и работаем над обеспечением свободы судоходства", - сказал Чо Тхэ Ёль. Он назвал укрепление трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио необходимым для решения "общих проблем безопасности".

На юге Корейского полуострова расквартирован американский военный контингент численностью в 28,5 тыс. человек. Действующее соглашение о распределении расходов между США и Южной Кореей рассчитано до конца 2025 года. Во время предыдущих переговоров в 2021 году, по некоторым данным, администрация возглавлявшего тогда Соединенные Штаты Трампа требовала увеличения финансирования со стороны Сеула в пять раз. В результате Республика Корея согласилась увеличить долю в расходах на 13,9%. Возможное переизбрание Трампа порождает опасения, что переговоры о новом соглашении могут стать сложными, указывало ранее агентство Рёнхап.

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