https://news.day.az/world/1641238.html Во Франции призвали объявить импичмент Макрону
Во Франции призвали объявить импичмент Макрону
Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал правительство Франции объявить импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону.
Как сообщает в четверг Day.Az, свою позицию он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).
Филиппо выразил мнение, что Макрон ненавидит Францию и пытается втянуть ее в третью мировую войну.
"Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!" - написал политик.
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