Во Франции призвали объявить импичмент Макрону

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал правительство Франции объявить импичмент президенту страны Эммануэлю Макрону.

Как сообщает в четверг Day.Az, свою позицию он высказал в соцсети X (бывшая Twitter).

Филиппо выразил мнение, что Макрон ненавидит Францию и пытается втянуть ее в третью мировую войну.

"Национальная петиция за то, чтобы парламентарии наконец пошевелились! Статья 35 Конституции, требующая проведения голосования по вопросу о войне, и статья 68: его импичмент!" - написал политик.

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