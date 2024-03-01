В Пентагоне предостерегли от недооценки военного потенциала России
Военный потенциал России не стоит недооценивать, заявил начальник штаба сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нельзя недооценивать своего противника. С этого никогда не стоит начинать", - приводит слова генерала независимое американское аналитическое издание Military Watch Magazine. По мнению Джорджа, Россия за последние два года значительно преуспела в развитии оборонно-промышленного комплекса, а успехи в зоне СВО свидетельствуют о том, что российские войска способны быстро "адаптироваться и учиться". Он отдельно отметил достижения ВС РФ в сфере применения беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы, продемонстрированные в ходе украинского конфликта.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре