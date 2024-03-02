США избежали шатдауна

Президент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы. Об этом сообщается на сайте Белого дома, передает Day.Az.

Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новые меры продлят их до 8 и 22 марта соответственно. Это позволит законодателям завершить работу над полноценным годовым бюджетом.

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