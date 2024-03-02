Туркменистан выступил за использование нейтралитета в решении конфликтов

Нормы и практические методы нейтралитета следует использовать шире в мировом сообществе, что поможет урегулированию конфликтных ситуаций. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на Антальском дипломатическом форуме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нейтралитет, его нормы и практические методы должны стать более действенными и шире, чем средства, используемые сегодня в международном сообществе. Уверены, что так и будет. Статус нейтралитета предусматривает неприсоединение к блокам, неприменение военной силы и неучастие в конфликтах. И чем больше стран будут следовать этим принципам, чем больше будет сторонников такого подхода, тем меньше вероятность возникновения конфликтов. В данном вопросе нейтралитет способен стать позиционным плацдармом для здоровых и ответственных сил, отдельных стран или альянса государств, который позволяет урегулировать конфликтные ситуации и продемонстрировать, что возникающие разногласия, какими бы сложными и пролонгированными они ни были, можно решить мирными методами и переговорами", - приводит слова выступления Бердымухамедова государственное агентство TDH.

Глава Народного совета напомнил, что Туркменистан недавно выдвинула инициативу о создании Группы друзей нейтралитета на площадке Организации Объединенных Наций. "К этой идее уже присоединились десятки стран, что, уверен, является продуманным решением. Сама позиция заключается в осознании многозначного характера нейтралитета и возможностей для построения мирного и безопасного будущего", - добавил он.

Группа друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития является неформальной международной платформой, нацеленной на продвижение принципов нейтралитета в достижении глобального мира и безопасности. Туркменистан выступил инициатором ее создания для содействия регулярному диалогу на международном уровне, в частности, в рамках ООН. 27 августа 2020 года в Нью-Йорке состоялась первая встреча Группы на уровне послов, на которой была подтверждена приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН, включая принципы суверенитета и суверенного равенства государств, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела любого государства. К этой группе присоединились уже более 20 стран.

12 декабря 1995 года на сессии ГА ООН при единогласной поддержке 185 стран была принята специальная резолюция о постоянном нейтралитете Туркменистана. Повторное утверждение этого документа состоялось 3 июня 2015 года на сессии Генассамблеи при единогласной поддержке 193 государств.

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