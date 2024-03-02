В Стамбуле на газопроводе прогремел мощный взрыв

Вечером 2 марта, в районе Султангази, что в европейской части Стамбула, прогремел взрыв на подземном газопроводе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

После взрыва на месте происшествия вспыхнул мощный пожар. На место уже отправлены сотрудники пожарно-спасательной службы.

Причина взрыва на газопроводе устанавливается.

Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Некоторые здания повреждены.

По последним данным, пожар потушен.

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