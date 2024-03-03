Глава МИД Турции посетит США
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на следующей неделе планирует посетить США для работы в рамках двустороннего стратегического механизма, передает Day.Az.
"На следующей неделе по приглашению моего коллеги, госсекретаря Энтони Блинкена, запланирована поездка в США для проведения заседания стратегического механизма. Мы планируем обсудить состояние наших отношений с Америкой. Этот механизм был учрежден в результате переговоров наших президентов в 2021 году и в основном функционирует на министерском уровне. В его рамках обсуждаются не только вопросы безопасности, но и энергетика, экономика, региональные вопросы и политика", - заявил Фидан.
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